Mutmaßlicher Drogenhändler aus Thüringen nach monatelanger Flucht gefasst

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Thüringen haben in München einen flüchtigen, mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Der 33 Jahre alte Mann aus Hildburghausen wurde nach Thüringen überstellt und hier am Mittwoch dem Haftrichter überstellt, wie die Polizei mitteilte. Der Richter erließ Haftbefehl und ordnete die Unterbringung in einem Thüringer Gefängnis an.

Im Mai aus Krankenhaus geflohen

Den Polizeiangaben zufolge war der Mann bereits am 16. Mai dieses Jahres aus einem Krankenhaus geflüchtet. Zuvor hatte der Verdächtige, der sich in Polizeigewahrsam befand, über gesundheitliche Probleme geklagt. Nach der Flucht übergab die Kriminalpolizeiinspektion Suhl, die in diesem Fall die Ermittlungen geführt hatte, die die Fahndung nach dem 33-Jährigen an die Zielfahndung des Thüringer Landeskriminalamtes. Diese konnten den Flüchtigen dann in München lokalisieren und am vergangenen Donnerstag festnehmen.

Dem Mann wird vorgeworfen, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel betrieben zu haben.