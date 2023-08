Mutmaßlicher Muttermörder von Berg festgenommen

Mit einem Personenspürhund suchte die Polizei am Donnerstag auch in Blankenberg (Saale-Orla-Kreis) in der Ortslage und entlang des Landesgrenzflusses Saale nach dem flüchtigen 23-Jährigen.

Berg/Blankenberg. Nach dreitägiger intensiver Suche findet die Polizei den flüchtigen 23-Jährigen in einem Waldstück in Oberfranken auf.

Der mutmaßliche Muttermörder von Berg ist gefasst. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde am Freitagvormittag von Einsatzkräften der Polizei im Zuge der Fahndung im Bereich Berg (Landkreis Hof) festgenommen. Wie die Polizei Oberfranken dieser Zeitung auf telefonische Anfrage bestätigte, wurde der flüchtige junge Mann in einem Waldstück nahe des Steinbruchs im Berger Ortsteil Rothleiten aufgefunden. Während der dreitägigen intensiven Suche haben Einsatzkräfte der bayerischen und thüringischen Polizei das Musikkino im Nachbarort Blankenberg im Saale-Orla-Kreis durchsucht, ebenso mit Spürhunden in der Ortslage und entlang des Flusses Saale, der Thüringen und Bayern trennt.

Wie die Zeitung Frankenpost in ihrer Onlineausgabe berichtet, sei der Festgenommene am Leben. Er war jedoch stark unterkühlt und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Ein Waldbesitzer hatte ihn schlafend in der Grube eines entwurzelten Baumes entdeckt. Der 23-Jährige habe in der Nacht zum Mittwoch im oberfränkischen Berg seine Mutter in ihrem Haus lebensgefährlich verletzt, sodass die 56-Jährige wenig später in einer Klinik verstarb. Danach war eine große Suchaktion angelaufen. Mit Hilfe von Hubschraubern, Wärmebildkameras, Drohnen und Personensuchhunden versuchte die Polizei, den Täter zu fassen. Geruchsspuren des Gesuchten habe es auch in Blankenberg gegeben. Weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinde, warnte die Polizei die Bevölkerung, den Mann anzusprechen und stattdessen die Notrufnummer 110 zu wählen.