Mutter mit Baseballschläger brüllt Tochter an: Familienstreit eskaliert in Großengottern

Mühlhausen. Das war der Grund für den Streit.

Ein Notruf ereilte die Polizei am Samstag um 22 Uhr. Ein 60-Jähriger aus Großengottern teilte mit, dass eine aggressive Frau auf der Straße herumläuft, schreit und damit droht jeden "auf die Fresse zu hauen". Dazu kam eine zweite Frau mit einem Baseballschläger in der Hand und beide brüllten sich an.

Anschließend erschien demnach eine dritte, diesmal männliche Person und es wurde dann mit dem Baseballschläger eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei traf das polizeibekannte Trio im Hausflur. Es stellte sich heraus, dass die herumschreiende Frau (45 Jahre) zu ihrer Tochter (22 Jahre) wollte. Diese befand sich beim Mann (37 Jahre) in der Wohnung. Die Tochter wollte jedoch keinen Kontakt zu ihrer Mutter.

Daraufhin schmiss diese die Haustüren in einem Mehrfamilienhaus so oft und heftig ins Schloss, bis mehrere Türscheiben zerbarsten. Bei der Mutter wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab 2,77 Promille. Es wurden Platzverweise erteilt und Anzeigen aufgenommen.

