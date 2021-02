Nach Autounfall ist 35-Jährige neben sich - Mutter setzt unter Schock Kinder in Schulbus

Heldburg. Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind auf glatter Straße in Südthüringen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die 35-Jährige stand unter Schock und setzte ihre Kinder in einen Schulbus.

Nachdem sich ihr Auto überschlagen hatte, hat eine unter Schock stehende Mutter ihre zwei verletzten Kinder in einen Schulbus gesetzt und ist per Anhalter nach Heldburg gefahren. Dort sei der Zustand der 35-Jährigen Passanten aufgefallen, die einen Rettungsdienst alarmierten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau und ihre zwischenzeitlich in der Schule angekommenen Kinder wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer die drei verletzt waren, konnte die Polizei nicht sagen.

Die Frau war laut Polizeimitteilung am Dienstagmorgen nach rechts von der glatten Straße zwischen Heldburg und dem Ortsteil Hellingen (Landkreis Hildburghausen) abgekommen. Der Nissan habe sich überschlagen, die Frau und ihre Kinder hätten aber noch aus eigene Kraft aussteigen könne. Als zufällig ein Schulbus vorbeikam, habe die Mutter die Kinder dort einsteigen lassen.

