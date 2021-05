Nach dem Brandanschlag auf die am Neuen Rathaus gehisste israelische Fahne weht diese leicht lädiert wieder an dem Gebäude am Markt von Nordhausen.

Nach Brandanschlag auf Israel-Flagge am Nordhäuser Rathaus noch keine Tatverdächtigen

Nordhausen Mitte Mai haben Unbekannte in Nordhausen versucht, eine Israel-Flagge am Rathaus anzuzünden. Die Spurenauswertung vom Landeskriminalamt dauert noch an.

Bei den Ermittlungen zur versuchten Verbrennung einer Israel-Flagge am Rathaus von Nordhausen hat die Polizei bislang keine Tatverdächtigen ausgemacht. Auf einen Zeugenaufruf zu dem Anschlag vor zwei Wochen habe sich bislang niemand gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Auswertung von Spuren durch das Landeskriminalamt dauere allerdings noch an.

Mitte Mai hatten drei Unbekannte versucht, die am Rathaus gehisste Staatsflagge Israels anzuzünden. Sie blieb heil, es wurde aber die Fassade des Rathauses beschädigt. Jüdische Landesgemeinde und Vertreter der Landespolitik zeigten sich erschüttert. Die Ermittler gehen von einem politischen Motiv aus.

Im Zuge des eskalierenden Konflikts zwischen Palästinensern und Israelis im Nahen Osten waren bereits in anderen deutschen Städten israelische Staatsflaggen angezündet worden. Thüringen hatte aus Sorge vor Übergriffen den Schutz jüdischer Einrichtungen im Freistaat verstärkt. Für Sonntag hat der Freundeskreis Israel im Thüringer Landtag nach Erfurt zu einer Demonstration gegen Antisemitismus aufgerufen. Die Teilnehmerzahl ist wegen der Pandemie-Auflagen auf 500 begrenzt.

Unbekannte wollen israelische Flagge in Nordhausen anzünden

Antisemitische Vorfälle in Thüringen - Innenminister kündigt Maßnahmen an