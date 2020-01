Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach dem Brand am Stadtpark in Nordhausen: Hotel stellt vorerst Betrieb ein

Auf einigen Tischen im Außenbereich des Hotels und Restaurants Am Stadtpark stehen am Donnerstagvormittag leere Sektgläser. Auf dem Boden liegen Überreste von Böllern, Raketen und anderem Feuerwerk. Es sind Zeugnisse der Silvesterparty. Doch dort, wo das Jahr 2020 so ausgelassen begrüßt wurde, kommt es Stunden später zu einer Tragödie. Ein Hotelgast bemerkt am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.10 Uhr Rauch in seinem Zimmer und schlägt Alarm. Neben der Nordhäuser Berufsfeuerwehr rücken auch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Nordhausen-Mitte, Sundhausen und Hörningen in den Grenztriftweg aus. Wie die Landespolizeiinspektion in Nordhausen mitteilt, können zwölf Gäste das Gebäude selbstständig verlassen. Zwei von ihnen klagen über Atemwegsbeschwerden. Dabei handelt es sich laut Polizeisprecherin Fränze Töpfer um einen 35-Jährigen und seine achtjährige Tochter, die im Südharz-Klinikum wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt werden müssen. Das Krankenhaus konnten sie inzwischen wieder verlassen. Erste Ermittlungen der Polizei ergeben, dass das Feuer im Gastraum des Restaurants ausbrach. „Derzeit gehen wir von einem technischen Defekt als wahrscheinliche Ursache aus“, teilt Fränze Töpfer mit. Gewissheit erhoffen sich die Brandermittler durch eine Untersuchung vor Ort, die am Freitag vorgenommen werden soll. Klarheit herrscht hingegen über die Höhe des Schadens, der durch das Feuer entstanden ist. „Der beläuft sich auf 80.000 Euro“, so die Polizeisprecherin.

Das Restaurant wurde nun versiegelt und darf auch nicht von den Mitarbeitern betreten werden, wie von Restaurant-Geschäftsführerin Sabrina Schmidt auf TA-Nachfrage zu erfahren ist. Alle Hotelgäste seien inzwischen weggeschickt worden. „Wir haben auf unbestimmte Zeit geschlossen“, sagt Sabrina Schmidt. Das Geschehene kann die Geschäftsführerin ebenso wie ein Teil der Belegschaft, die sich am Donnerstag im Hotel aufhalten, noch nicht richtig fassen. „Es ist ein Supergau“, versucht es ein Mitarbeiter, in Worte zu fassen. Hotel-Eigentümer Ronny Schmidt blickt dennoch positiv in die Zukunft. „Nach Beendigung der Formalitäten werden wir das Restaurant neu aufbauen und in neuem Look voraussichtlich im März wieder öffnen“, kündigt er an.