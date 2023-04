In Suhl hob der mutmaßliche Täter Geld mit einer gestohlenen EC-Karte ab. (Symbolfoto)

Nach EC-Kartendiebstahl in Schleusingen: Polizei sucht mutmaßlichen Dieb mit Fahndungsfoto

Schleusingen/Suhl. Im Sommer des vergangenen Jahres klaute ein bisher unbekannter Mann einer Frau die EC-Karte und hob damit Geld ab. Jetzt sucht die Polizei den mutmaßlichen Täter.

Die Polizei sucht einen mutmaßlichen EC-Karten-Dieb aus Schleusingen. Der Mann steht im Verdacht, am 1. Juni 2022 einer Frau die EC-Karte entwendet zu haben. Laut Polizeimeldung verwendete er diese anschließend, um unberechtigt insgesamt 1000 Euro an einem Automaten einer Bank im Steinweg in Suhl abzuheben.

Dabei fertigte die Überwachungskamera Bilder des mutmaßlichen Täters an, die nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes nun der Öffentlichkeit zur Mithilfe zur Verfügung gestellt werden. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer Telefonnummer 03681 369-0 entgegen.

Hier geht es zu den Bildern.

