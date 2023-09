Nach einem Unfall in Nordhausen ist ein 75-jähriger Mann verletzt: Rettungsdienst bringt ihn ins Klinikum

Der Rettungsdienst brachte den verletzten Rentner am Freitagabend in die Notaufnahme des Südharz-Klinikums (Symbolbild).

Nordhausen. Nur für einen Moment ist eine Autofahrerin in Nordhausen beim Abbiegen unaufmerksam. Dieser Augenblick wird einem Fußgänger zum Verhängnis.

Ein 75-jähriger Mann ist verletzt. Er war am Freitagabend in der Stadt Nordhausen als Fußgänger in der Töpferstraße unterwegs. Eine 55-jährige Frau wollte mit ihrem Auto von der Töpfer- nach links in die Käthe-Kollwitz-Straße abbiegen, berichtet die Nordhäuser Polizei. Sie muss den Mann übersehen haben, als er in diesem Moment die Käthe-Kollwitz-Straße überquerte. Beim Zusammenprall erlitt der Rentner einige Blessuren. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Südharz-Klinikum.