Nach Irrfahrt in Greiz: Eine Verletzte, Stromausfall, Straßen gesperrt

Greiz. Außerdem meldet die Polizei aus dem Kreis Greiz einen Unfall, bei dem ein Kind verletzt wurde, und Randalierer.

Nach Irrfahrt in Greiz: Eine Verletze, Stromausfall, Straßensperrung

Am Freitag gegen 17 Uhr fuhr die 79-jährige Fahrerin eines Fords in Greiz auf der Leonhardtstraße in Richtung Siebenhitze. Auf Grund eines gesundheitlichen Problems verlor nach Angaben der Polizei die 79-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei kam die Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Fassade eines Hauses in der Leonhardtstraße.

Weiter wurde der Hauptstromverteiler der gesamten Leonhardstraße und der Friedhofstraße zerstört, wodurch es zum Stromausfall in beiden Straßenzügen kam. Im Anschluss fuhr das außer Kontrolle geratene Fahrzeug der 79-Jährigen in ein ihr entgegenkommenden PKW. Das Fahrzeug kam auf Höhe der Einmündung Siebenhitze, wegen einer gebrochenen Achse zum Stillstand.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Fahrerin des Fords wurde verletzt. Friedhofstraße sowie Siebenhitze waren für circa eine Stunde voll gesperrt. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden.

Kind bei Unfall verletzt

Am Freitag gegen 14.15 Uhr fuhr ein 65-jähriger PKW-Fahrer auf der B175 aus Zickra kommend in Richtung Weida. Dabei war er direkt hinter einer weiteren PKW-Fahrerin unterwegs, die auf Höhe des Abzweigs Dittersdorf bremste, um links abzubiegen. Der Fahrer bemerkte dies zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein Kind im Auto der Frau leicht verletzt wurde.

Randalierer in Reinsdorf

In der Nacht zum 16. Oktober wurde in Reinsdorf ein Vorfahrtsschild an der Kreuzung Freiheitsstraße / An der Salzmest durch Unbekannte umgeknickt. Dabei wurde das Straßenschild unkenntlich gemacht und zerstört. Die Polizei sucht Zeugen: Tel. 036616210

Stundenlange Sperrung nach Unfall in Linda: Frau schwerst verletzt

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen