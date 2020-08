Nach mehreren Notrufen: Polizei sucht hilflose, nackte Frau

Niederböhmersdorf. Gleich mehrere Notrufe gab es in der Nacht zu Samstag zu einer unbekleideten Frau in Niederböhmersdorf bei Zeulenroda-Triebes.

Die nackte Frau bat um Hilfe, war augenscheinlich stark betrunken und wies laut Polizei eine leichte Gesichtsverletzung auf. Trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen konnte nicht ermittelt werden, um wen es sich handelt und ob die Person Opfer einer Straftat wurde.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet daher um Mithilfe: Zeugen, die am Samstagmorgen zwischen 0 Uhr und 1 Uhr eine nackte Frau in der näheren Umgebung festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Greiz unter 03661/6210 zu melden.

