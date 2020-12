Nach Streit mit Frau landet Mann schlussendlich in Klinik - Vandalen vor Kita und Grundschule

Nach Streit mit Frau landet Mann schlussendlich in Klinik

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei aufgrund einer Körperverletzung nach Schalkau entsandt. Vor Ort trafen sie in einer Wohnung auf eine 30-Jährige, welche angab, durch einen 32-Jährigen geschlagen worden zu sein. Bei der Zeugenvernehmung wurde auch bekannt, dass die Frau den Mann geschlagen hatte, sodass ein Verfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung eingeleitet wurden. Beide Personen wurden nur leicht verletzt.

Dem Beschuldigten sprachen die wurde durch die eingesetzten Beamten in Anbetracht der Umstände eine Wohnungswegweisung über 10 Tage ausgesprochen, welcher er zunächst auch nachkam. Jedoch erschien er im Laufe des Tages trotz Verbot erneut an dem besagten Haus und schlug die Eingangstür ein, um ins Innere zu gelangen.

Daher wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen. Während dieser Maßnahme leistete er Widerstand gegen die Beamten, welche aber unverletzt blieben. Der Mann wurde danach in eine Klinik in Hildburghausen eingewiesen. Zu Alkohol- oder Drogenkonsum des Beschuldigten gibt es keine Erkenntnisse der Polizei.

Vandalen vor Kindergarten und Grundschule

Randalierer trieben ihr Unwesen auf dem Gelände einer Grundschule sowie eines Kindergartens in Judenbach. Zwischen Montagmittag bis Dienstagmorgen wurden im Außenbereich der örtlichen Grundschule mehrere Fußballtore, Bänke sowie Mülltonnen und Basketballkörbe umgeworfen.

Zudem beschädigten der oder die unbekannten Täter aufgestellte Märchenfiguren und rissen ein Zaunsfeld aus der Verankerung, sodass ein hoher Sachschaden entstand. Weiterhin wurde ein Hinweisschild entwendet, sodass die Ermittlungen wegen Diebstahl und Sachbeschädigung geführt werden.

Ein ähnliches Bild soll es auf dem nahegelegenen Kindergartengelände geben. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter 03675-8750 zu melden.

