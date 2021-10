Im Zentrum von Erfurt hat es am Dienstagnachmittag eine Messerstecherei gegeben. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Verletzter Mann bei Messerstecherei in Erfurt

Der Mann war offenbar in der Anger-Parkhauseinfahrt zusammen gebrochen.

Dieser wurde anschließend mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Auf dem Erfurter Anger kam es am Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern.

Nach tödlichem Messerangriff in Erfurt: 35-Jähriger stellt sich

Erfurt. Der Mann sagte zudem bei der Polizei aus.

Die Polizei fahndete in den letzten Tagen mit Hochdruck nach einem 35-Jährigen. Er soll am 5. Oktober auf dem Erfurter Anger einem 28-jährigen Algerier tödliche Stichverletzungen zugefügt zu haben. Der Tatverdächtige hat sich nun nach Angaben der Polizei am Montagmorgen im Beisein seines Rechtsanwalts bei der Staatsanwaltschaft Erfurt gestellt. Er habe sich demnach "zur Sache eingelassen".

Der 35-Jährige kam in Haft. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor. Die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt mit der Staatsanwaltschaft Erfurt weiter, um die genauen Tatumstände aufzuklären.

Polizei geht von Einzeltäter aus

Zeugen der Auseinandersetzung hatten berichtet, dass diese zunächst mit einem lautstarken Streit begann und in Tätlichkeiten und der Messerattacke mündete. Dabei habe es übereinstimmende Aussagen gegeben, dass nur der eine Verdächtigte aktiv war und die anderen Männer der Gruppe schlichtend eingegriffen hatten. „Wir gehen demnach von einem Einzeltäter aus“, hatte eine Polizeisprecherin erklärt.

Der Überfall hatte eine politische Diskussion um eine Videoüberwachung in Erfurt ausgelöst.

Der Anger in Erfurt als tödlicher Ort: Neue Diskussion um Videoüberwachung

Erhöhte Polizeipräsenz nach gewaltsamem Tod am Erfurter Anger

