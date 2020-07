Bei einem Unfall in Jena ist am Samstag eine 82-Jährige gestorben. Nun werden Zeugen und ein Ersthelfer gesucht (Symbolbild).

Jena. Ein Ersthelfer kümmerte sich am Samstag um die Insassen des Unfallautos. Er wird gebeten, sich dringend bei der Polizei zu melden.

Nach tödlichem Unfall in Jena: Polizei sucht dringend nach Ersthelfer

Bei der Kollision eines Autos mit einem Linienbus in der Ziegenhainer Straße in Jena ist am Samstag eine 82 Jahre alte Pkw-Insassin gestorben. Auch der 74-jährige Fahrer und sein 86-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Ersthelfer und weitere Zeugen gesucht

Wie die Polizei mitteilte, gestaltet sich die Rekonstruktion des Unfallgeschehens schwierig. Weil noch einiges unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Vor allem wird ein Ersthelfer gesucht, der sich nach dem Unfall um die Insassen des Autos kümmerte. An ihn ergeht die Bitte, sich bei der Polizei Jena, unter der Telefonnummer 03641-810, zu melden. Aber auch andere sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Nummer entgegengenommen, heißt es von der Polizei.

