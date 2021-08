Vier Urlauber gönnten sich kurzerhand eine durchzechte Nacht in einer Disco in Nordhausen. Doch zwei von ihnen gingen der Polizei bei einer Verkehrskontrolle ins Netz.

Nach Urlaub in Disco gefeiert und dann der Nordhäuser Polizei ins Netz gegangen

Nordhausen. Auf dem Nachhauseweg vom Urlaub legten vier Freunde noch kurz einen Stopp in einer Nordhäuser Disco ein und feierten die Nacht durch. Doch für einen von ihnen endete die Party im Gefängnis.

Sonntagvormittag kontrollierte die Polizei in Harztor/Niedersachswerfen, in der Nordhäuser Straße, einen Audi A3 mit Münchner Kennzeichen. Die vier Insassen waren gerade auf dem Heimweg vom Urlaub und hatten über Nacht einen kurzen Halt in einer Nordhäuser Diskothek gemacht, wo sie ausgiebig feierten.

Bei der Verkehrskontrolle stellte sich dann jedoch heraus, dass der 36-jährige Autofahrer Drogen genommen hatte. Gegen einen 37-jährigen Insassen lagen zudem noch eine offene Aufenthaltsermittlung sowie ein offener U-Haftbefehl vor.

Er wurde festgenommen. Der zuständige Bereitschaftsrichter wies den 37-Jährigen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt ein.

