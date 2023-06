In der Wohnung dem Mannes wurden mehrere Schreckschusswaffen und Platzpatronen gefunden.

Nachbar hörte lauten Knall: Mann testet Schreckschusswaffe auf Balkon in Sömmerda

Sömmerda Weil er eine Schreckschusswaffe auf seinem Balkon testete, kam die Polizei bei einem 41-Jährigen in Sömmerda zum Einsatz. Kurze Zeit später geriet der Mann erneut ins Visier der Polizisten.

Ein 41-Jähriger hat am Freitagnachmittag in Sömmerda einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge meldete ein Knallgeräusch vom Balkon eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Streifenwagen rückten aus und konnten anhand des Zeugenhinweises den Schützen aufspüren.

Der Mann gab zu, mit einer Schreckschusswaffe vom Balkon der Wohnung geschossen zu haben. In der Wohnung konnten dann mehrere Schreckschusswaffen und Platzpatronen gefunden und sichergestellt werden. Der 41-Jährige, dessen Atemalkoholtest ein Ergebnis von über zwei Promille aufwies, muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Zwei Einsätze am selben Tag

Zu einem zweiten Einsatz mit dem 41-Jährigen kam es dann in den Abendstunden. Wie es in der Mitteilung heißt, stellten Polizisten ihn auf einem E-Scooter fahrend in Kölleda fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe noch immer über 2 Promille ergeben. Des Weiteren konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt werden. Gegen den 41-Jährigen wurde somit auch noch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

