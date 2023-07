Nächtlicher Feuerwehreinsatz bei Brand in Mehrfamilienhaus in Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes. In einem Mehrfamilienhaus in Zeulenroda-Triebes ist in der Nacht zum Dienstag ein Brand ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht zum Dienstag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Zeulenroda-Triebes aus. Die Meldung ging den Angaben zufolge bei der Rettungsleitstelle gegen 1.40 Uhr ein.

Nach aktuellem Stand war das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen, wobei der Rauch bis in den Dachstuhl zog. Die drei Bewohner im Alter von 26, 30 und 47 Jahren konnten das Haus unverletzt verlassen und kamen vorerst bei Bekannten unter. Das Haus selbst ist laut Polizei weiterhin bewohnbar, aber noch stark verqualmt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

