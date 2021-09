Nagelstudios in Thüringen im Fokus vom Zoll

Erfurt. Beamte des Hauptzollamtes Erfurt kontrollierten Ende August mehrere Nagelstudios in Thüringen in Bezug auf Einhaltung Abgabepflicht von Sozialversicherungsbeiträgen.

Bei Prüfungen von Nagelstudios in Thüringen stellten Zollbeamte insgesamt 13 Unregelmäßigkeiten fest. In sechs Fällen ergaben die Überprüfungen, dass die Beschäftigten der Studios nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn in Höhe von aktuell 9,60 Euro erhalten.

In fünf Fällen besteht der Verdacht, dass die Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht oder nicht in der vollständigen Höhe an den Sozialversicherungsträger abgeführt haben. In zwei Fällen trafen die Finanzkontrolleure Arbeitnehmer ohne gültige Arbeitserlaubnis an.