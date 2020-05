Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Alkoholisierte Mopedfahrer – Verkäuferin mit Einkaufskorb attackiert

Alkoholisierte Mopedfahrer in Nordhausen

Die Polizei wurde am Mittwochabend in die Nordhäuser Kleingartenanlage Am Schorfe gerufen. Dort hatten Zeugen offensichtlich alkoholisierte Mopedfahrer gemeldet.

Die gerufenen Beamten trafen eine Gruppe feiernder Jugendlicher an. Darunter auch zwei Mopedfahrer, beides 21-Jährige, deren Atemalkoholtest bei einem über 0,7 und bei dem andern über 1,5 Promille anzeigte. Beide mussten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ob sie bereits vor oder nach dem Fahren mit ihren Simsons Alkohol getrunken haben, muss nun ermittelt werden.

Gegen die feiernden Jugendlichen wurde zudem Anzeige wegen Verstoß gegen das Kontaktverbot erstattet.

Verkäuferin mit Einkaufskorb attackiert

Einem Mann gefiel offenbar die Aufforderung einer Verkäuferin nicht, das Geschäft nur mit Einkaufskorb zu betreten. Er war Mittwoch gegen 18.45 Uhr gemeinsam mit Frau und zwei Kindern in das Einkaufszentrum in der Landgrabenstraße in Nordhausen gekommen.

Als die Verkäuferin ihn aufforderte, einen Korb zu nehmen, griff er zum Henkelkorb und schlug ihn ihr gegen den Kopf. Die Frau wurde leicht verletzt.

Anschließend verließ der Mann mit seinen Begleitern den Laden. Die Polizei Nordhausen sucht nun Zeugen der Tat. Telefonnummer: 03631/960.

Loch in Fensterscheibe in Großwechsungen geschossen

Vermutlich mit einem Luftgewehr beschädigten Unbekannte am Mittwochnachmittag eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus in der Langen Brücke in Großwechsungen. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer: 03631/960 entgegen.

