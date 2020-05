Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Dreifach positiv auf Drogen getestet

Gleich drei Autofahrerinnen wurden Montagabend in Nordhausen positiv auf Drogen getestet. Gegen 17 Uhr kontrollierten Beamte eine 32-jährige VW-Fahrerin in der Bochumer Straße. Der Drogentest verlief positiv.

So auch bei einer 38 Jahre alten Fiat-Fahrerin, die gegen 20.20 Uhr in der Kützingstraße angehalten wurde. Gegen 21.30 Uhr wurde eine 34-Jährige in einem Audi kontrolliert und positiv auf Drogen getestet.

In allen drei Fällen wurde Anzeige erstattet und die Weiterfahrt untersagt.,

Weitere Polizeimeldungen:

Zu schnell bei Regen: Erneut etliche Unfälle auf Thüringer Autobahnen

Mutterkauz greift Jogger an – der glaubt, auf ihn wurde geschossen