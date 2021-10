Nordhausen: Zwei gegen Einen - Unbekannte treten auf Opfer ein

Nordhausen. Die Polizei sucht noch nach Zeugen der Tat.

Mehrere Anzeigen verteilte die Nordhäuser Polizei am Dienstagabend. Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen waren die Beamten gerufen worden. Zwei Angreifer traten auf ein bislang unbekanntes, am Boden liegendes Opfer ein. Zwei weitere hinzueilende Unbeteiligte wurden ebenfalls geschlagen und getreten, heißt es in der Polizeimeldung. Einem nahmen die Täter noch den Rucksack ab, bevor sie flüchteten.

Eine Frau meldete zudem ein gestohlene Handtasche aus ihrem unverschlossenem Auto in der Nähe. Die Tasche tauchte wenig später wieder auf, allerdings ohne Handy und Zigaretten.

Einen 30-Jährigen Angreifer, der zudem betrunken war, konnten die Beamten später stellen. Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Anzeigen wegen räuberischem Diebstahl, einfachem Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zum Nachteil von Vollstreckungsbeamten warten nun auf ihn.

Die Polizei nimmt Hinweise zum zweiten Täter entgegen unter der Telefonnummer: 03631/960.