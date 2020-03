Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur kurz abgestellt: Diebe klauen Pkw in zehn Minuten

Zehn Minuten haben ausgereicht, um ein Fahrzeug zu entwenden. Am Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, haben Unbekannte einen Pkw in Jena gestohlen, teilt die Polizei Jena mit. Der Fahrzeugeigentümer habe seinen Peugeot unverschlossen in der geöffneten Garage auf seinem Grundstück abgestellt und sei in sein angrenzendes Wohnhaus gegangen. Als er kurze Zeit später in seine Garage zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug nicht mehr an Ort und Stelle war. In der kurzen Zeit seiner Abwesenheit gelang es den Tätern, das Fahrzeug unbemerkt aus der Garage zu klauen.

