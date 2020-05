Greiz/Moschwitz. Das Tier trat laut Polizei so aggressiv auf, dass die Verantwortlichen zu einer drastischen Maßnahme greifen mussten.

Ochse büchst in Greiz aus – die Flucht wird ihm zum Verhängnis

Ein ausgebüchster Ochse sorgte am Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr für einen Polizeieinsatz. Bei Verladearbeiten des Tieres riss sich eben dieses los und rannte davon.

Laut Polizei war es wegen seines angriffslustigen Verhaltens nicht möglich, den Ochsen einzufangen oder zu betäuben. Neben den Verantwortlichen wurde dann auch der Tierarzt und letztlich der Jäger zu Hilfe gerufen.

Weil das Tier laut Polizeiangaben aggressiv auftrat und so alle Beteiligten in Gefahr brachte, musste der Jäger den Ochsen am Ende der Verfolgungsjagd letztendlich doch erschießen. Im Rahmen der Ochsenjagd kam es kurzfristig zu Absperrmaßnahmen. Gegen 14 Uhr war der Polizeieinsatz beendet.

