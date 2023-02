Auf der Katharinenstraße in Eisenach ist Donnerstagmorgen ein Kind angefahren worden. (Symbolbild)

Opel-Fahrer fährt Achtjährigen in Eisenach an: Junge wird verletzt

Eisenach. Ein 41-jähriger Opel-Fahrer übersah am Donnerstag in Eisenach einen Achtjährigen und verletzte ihn mit seinem Auto.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen in der Katharinenstraße in Eisenach, bei dem ein Achtjähriger verletzt wurde. Der Junge fuhr nach Polizeiangaben mit einem City-Roller aus einer Einfahrt heraus.

Ein 41-jähriger Opel-Fahrer übersah das Kind und fuhr gegen es. Der Junge wurde durch das Auto verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

