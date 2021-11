Geisterfahrt in Blankenstein: Pakettransporter prallt gegen Wohnhaus

Kleintransporter macht sich in Blankenstein selbständig und prallt gegen Dach

Zu einem Unfall mit beträchtlichem Sachschaden ist es am Mittwochvormittag in Blankenstein gekommen. In der Absangerstraße hatte sich ein Kleintransporter selbstständig gemacht und war gegen das Dach eines Wohnhauses geprallt. Glücklicherweise sind keine Menschen verletzt worden.

Foto: Peter Hagen