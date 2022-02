Pension in Erfurt nicht bezahlt und ohne Hab und Gut geflüchtet

Erfurt. Am Ende landete der Mann in einem Krankenhaus.

Ein ungebetener 61-jähriger Gast beschäftigte am Mittwoch gleich zweimal die Erfurter Polizei. Dieser hatte sich in einer Pension in der Brühlervorstadt eingemietet. Da er seine Miete nicht zahlte, sollte er das Gästezimmer verlassen.

Hals über Kopf flüchtete der Mann in den Vormittagsstunden. Sein Hab und Gut ließ er in der Pension zurück. Am Abend kam der 61-Jährige wieder zurück. Dort konnte er durch Polizeibeamte aufgegriffen werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er durch einen Notarzt in ein Krankenhaus eingewiesen. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Betruges.