Per Haftbefehl gesucht, überladener Transport - Polizei kontrolliert auf A9

Schleifreisen. Zehn Buß- und sechs Verwarngelder verhängte die Polizei bei einer Großkontrolle an der A9. Ins Netz ging ihr unter anderem ein per Haftbefehl Gesuchter.

Bei einer Großkontrolle am Parkplatz Kuhberg (A9) ist der Polizei in dieser Woche ein per Haftbefehl Gesuchter ins Netz gegangen. Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizeiinspektion auf Anfrage mitteilte, lag gegen den 45-jährigen Transporter-Fahrer ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle vor, weil er eine Strafe aus einem Bußgeldverfahren nicht bezahlt hatte. Um die Erzwingungshaft abzuwenden, beglich er bei der Kontrolle die Geldforderung in Höhe von 165 Euro und durfte anschließend seine Fahrt fortsetzen.