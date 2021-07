Perfide Betrugsmasche: Falsche Polizisten gaukeln tödlichen Unfall von Angehörigen vor

In Weimar hatten Telefontrickbetrüger in zwei Fällen keinen Erfolg. (Symbolbild)

Weimar. In Weimar kam es zu zwei perfiden Versuchen von Telefontrickbetrug. Erfolg hatten die Betrüger jedoch nicht.

Am Freitag kam es in Weimar zu zwei Fällen von versuchtem Telefontrickbetrug. Wie die Polizei am Sonntag informierte, hätten sich in beiden Fällen die Anrufer als Polizeibeamte ausgegeben und teilten den Angerufenen mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Diesem Schock nicht genug, wurde eine Kaution von jeweils mehr als 50.000 Euro gefordert, damit die vermeintliche Tochter nicht in Haft kommt.

Die Angerufenen hätten sich jedoch bei ihren echten Nachkommen informiert, ob das stimme. Zu einer Geldübergabe sei es in beiden Fällen nicht gekommen. Die Polizei warnt wiederholt vor solchen Fällen und das man sich nicht auf diese Gespräche einlassen solle. Im Zweifel solle man sich an die zuständige Polizeidienststelle wenden.

