Blankenhain Ein verletzter Kunde und bepöbelte und bespuckte Angestellte. In einem Supermarkt in Blankenhain ist ein 30-Jähriger wegen einer Lappalie völlig ausgerastet.

Pfandautomat will Dose nicht annehmen: 30-Jähriger rastet in Supermarkt völlig aus

Dass ein Pfandautomat eine lädierte Dose seines Sohnes nicht annahm, war Auslöser, dass ein 30-Jähriger in einem Supermarkt in Blankenhain völlig ausrastete. Wie die Polizei am Freitag informierte, beschimpfte und beleidigte der Mann zunächst eine Angestellte und die Filialleiterin. Auch vor anderen Kunden machte der Blankenhainer keinen Halt.

Seine Aggressionen gipfelten darin, dass er das Personal bespuckte und einen Kunden durch einen Tritt vor dessen Einkaufswagen verletzte. Erst beim Eintreffen der Polizei habe sich der Mann etwas beruhigt. Gegen den Mann wurde ein Hausverbot verhängt und Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung und Nötigung aufgenommen.