Auf einer Pferdekoppel in Vesser ist eine Stute an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto)

Pferdestute stirbt an schweren Verletzungen auf Koppel in Vesser

Wie die Polizei in Suhl am Donnerstag mitteilt, wurde sie am Dienstagabend auf eine Koppel beim Roten Crux in Vesser gerufen. Vor Ort stellte die hinzugerufene Tierärztin fest, dass die Pferdestute an schweren Verletzungen verendet ist.

Die genaue Ursache untersucht derzeit die Kriminalpolizei. Das Tier wird nun einer Obduktion unterzogen, damit die Todesursache geklärt werden kann. Mit deren Ergebnissen wird Ende der Woche gerechnet.

Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen in den Abendstunden des 21. September 2020 in und um Vesser in der Nähe der Pferdekoppel gemacht haben. Die Polizei ist über die Telefonnummer 03681/369-225 zu erreichen.