Pkw-Brand auf A38 im Landkreis Nordhausen: Fahrer wird verletzt

In der Nacht ging ein Dacia Logan auf der A38 in Flammen auf.

Bleicherode. Ein Pkw ging bei Bleicherode in Flammen auf. Der Feuerwehreinsatz sorgte für eine Vollsperrung.

Zu einem PKW-Brand kam es kurz vor Mitternacht auf der A38. Der Fahrer eines Dacia Logan befuhr nach den Angaben der Polizei die A38 aus Göttingen kommend in Fahrtrichtung Leipzig. Ungefähr ein Kilometer vor der Ausfahrt Bleicherode bemerkte der Fahrer Rauch- und Brandgeruch. Er steuerte sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen und konnte sich in Sicherheit bringen, bevor das Fahrzeug in Flammen aufging. Der Fahrer des PKWs wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Für die Einsatzkräfte eine heikle Angelegenheit, da das Fahrzeug mit einer Gasanlage ausgestattet war. Laut Einsatzleiter Andreas Kramer kam es zu keiner brenzligen Situation, da sich die Gasflasche kontrolliert entleerte. Für die Zeit des Feuerwehreinsatzes musste die A38 in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Breitenworbis, Bernterode und Worbis waren mit 26 Einsatzkräften vor Ort.

