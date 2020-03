Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer von Pkw in Geraer Bert-Brecht-Straße schwer verletzt

Als ein 64-Jähriger mit seinem Opel die Geraer Bert-Brecht-Straße in Richtung Johannes-R.-Becher Straße hinunter fuhr, kollidierte er mit einem Fahrradfahrer. Das teilt die Polizei Gera mit. Demnach habe der Pkw-Fahrer am Mittwochnachmittag, kurz nach 16 Uhr den am rechten Fahrbahnrand befindlichen Radfahrer scheinbar zu spät bemerkt, heißt es. Der 40-jährige Radfahrer wurde durch den Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geraer Polizei habe nun die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

