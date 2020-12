Dicht an dicht stehen Lkw auf den wenigen Autobahnparkplätzen in Thüringen. Dort sind sie in diesem Jahr bereits mehrfach Opfer von „Planenschlitzern“ geworden, die meist nachts auf der Suche nach Beute kommen.

Mittwochmorgen auf einem Parkplatz an der A4: Pakete liegen verteilt herum. Drei Lastwagen wurden in der Nacht von „Planenschlitzern“ angegriffen. Wieder einmal. Die Polizei ermittelt. Wie so oft in diesen Fällen auch diesmal gegen „Unbekannt“.