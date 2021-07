Planenschlitzer stehlen Ladung von 18 Lkw entlang der A4

Eichelborn. Noch unbekannte Planenschlitzer haben auf der A4 in Thüringen die Ladung von insgesamt 18 Lkw gestohlen.

Auf der Autobahn A 4 in Thüringen haben Unbekannte an zwei verschiedenen Orten die Ladung von insgesamt 18 Lastwagen gestohlen. Der erste Diebstahl ereignete sich in der Nacht zum Freitag auf der Raststätte Eichelborn zwischen Erfurt und Weimar: Hier meldeten Lastwagenfahrer gegen vier Uhr morgens, dass jemand Lebensmittel von insgesamt sieben Fahrzeugen gestohlen hatte.

Wenig später erreichte die Polizei die Nachricht von einem zweiten Diebstahl auf einer Raststätte südlich von Altenburg: Dort entwendeten die Täter Werkzeuge von insgesamt elf Lkws. Nach den Angaben vom Freitagmorgen lagen zum Sachschaden zunächst keine näheren Erkenntnisse vor.