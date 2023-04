Plötzlich stieg Qualm aus dem Motorraum: Auto brennt in Altenburg und beschädigt weitere Fahrzeuge

In Altenburg brannte am Montagmorgen ein Auto. (Symbolbild)

Altenburg Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr in Altenburg zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

In Altenburg brannte am Montagmorgen ein Auto. Kurz nach 9 Uhr wurden laut Polizeimeldung die Feuerwehr und Beamten alarmiert, dass ein Fahrzeug Am Sperlingsberg in Flammen stünde. Ein Mann hatte seinen Renault abgestellt, als aus dem Motorraum Qualm aufstieg und sich ein Feuer ausbreitete.

Die Feuerwehr löschte den Brand, zwei nahe geparkte Autos wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Wahrscheinlich war ein technischer Defekt Auslöser.

