Pöbelnd über Gehwege und rote Ampeln - Polizei sucht Zeugen zu rücksichtslosem Autofahrer in Erfurt

Ein 39-jähriger Transporter-Fahrer fiel am Dienstagnachmittag in Erfurt durch seine rücksichtslose Fahrweise auf. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe er gegen 15.15 Uhr in der Alfred-Hess-Straße ein Auto ausgebremst und den Fahrer beleidigt. Anschließend soll er an der Kreuzung Alfred-Hess-Straße/ Espachstraße eine rote Ampel missachtet und über einen Gehweg gefahren sein, um an den haltenden Autos vorbei zu kommen.

An der Kreuzung zur Hochheimer Straße habe er sich noch nach Zeugenaussagen die Vorfahrt erzwungen, sodass mehrere Autos ausweichen mussten. Die Polizei ermittele nun gegen den 39-Jährigen wegen Beleidigung und Nötigung. In diesem Zusammenhang werden weitere Passanten bzw. Autofahrer gesucht, die durch die Fahrweise des Mannes behindert oder gefährdet wurden. Geschädigte bzw. Zeugen die den Vito beobachtet haben, wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0036012 an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0).