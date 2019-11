Polizei gibt Ursache für Feuerwehreinsatz am Bahnhof in Pößneck bekannt

Sieben Feuerwehrfahrzeuge mit Besatzungen, bis zu vier Streifenwagen der Polizei und ein Fahrzeug des Notfallmanagements der Deutschen Bahn waren am Donnerstagabend in Pößneck im Einsatz. Die Feuerwehr zog alle Register, um der Ursache der Rauchentwicklung im oberen Bahnhof in Pößneck auf den Grund zu gehen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, zog sich der Einsatz über anderthalb Stunden hin und war erst gegen 20.15 Uhr beendet.

Eine noch glühende Zigarette sorgt für Rauchentwicklung

In Pößneck ist die Feuerwehr am Donnerstagabend, 28. November 2019, mit vielen Kräften am oberen Bahnhof im Einsatz. Von dort war eine Rauchentwicklung im Keller gemeldet worden. Foto: Martin Schöne

Wie sich letztlich herausstellte, war der Grund für den massiven Einsatz der Helfer mehr als ärgerlich: Nicht etwa der Stromausfall, der gestern in Teilen der Stadt für Aufsehen sorgte, hatte etwas damit zu tun, wie manche Schaulustige vor Ort mutmaßten. Eine achtlos in einen Kellerschacht geworfene, noch glühende Zigarettenkippe wurde laut Polizei als Ursache des Rauchs identifiziert. In dem Schacht habe sich Laub und Holz befunden. Der daraus resultierende Rauch hatte sich im Flur des Gebäudes ausgebreitet, war dann von einem Bewohner bemerkt worden. Gegen 18.40 Uhr war die Pößnecker Feuerwehr ausgerückt, ein Bahnmitarbeiter hatte den Notruf abgesetzt, hieß es am Donnerstag am Einsatzort.

Mit viel Aufwand erkundeten die Einsatzkräfte die Lage vor Ort, suchten immer neue Zugänge und Öffnungen am Gebäude ab, um der Herkunft des Rauchs auf die Schliche zu kommen. Ein Belüfter kam zum Einsatz. „Die bereits vor Ort anwesenden Feuerwehrkameraden waren bei Eintreffen der eingesetzten Beamten bereits damit beschäftigt, den Rauch aus dem Kellerbereich abzuleiten“, teilt die Polizei dazu mit.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld würden nun die Ermittlungen zum Verdacht des Herbeiführens einer Brandgefahr geführt. „Glücklicherweise entstand weder Personen- noch Sachschaden“, so die Polizei abschließend.

Probleme im Bahnverkehr eher aufgrund des Stromausfalls

Wie die Erfurter Bahn am Freitag mitteilt, kam es in der Zeit des Schwelbrands im oberen Bahnhof in Pößneck über zwei Stunden zu Verzögerungen im Bahnverkehr, die dazu führten, dass keine Züge mehr fahren konnten. Ursächlich sei hier allerdings viel eher ein Stromausfall am Bahnhof in Oppurg gewesen. Dieser hatte im Vorfeld des späteren Feuerwehreinsatzes in Pößneck bereits zu einer Stellwerksstörung in Oppurg geführt. „Die Kollegen hatten einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet“, teilt die Sprecherin der Erfurter Bahn mit.

Großeinsatz am oberen Bahnhof in Pößneck