Polizei bittet nach brutalem Überfall in Erfurt um Mithilfe

Das Landeskriminalamt in Erfurt veröffentlicht nach dem brutalen Überfall auf eine Wohnung in Erfurt einen Zeugenaufruf.

Die Polizei bittet nach einem Überfall in Erfurt auf Rechtsextreme um Mithilfe: Wer Personen, Gruppen oder Fahrzeuge zum Tatzeitraum gesehen habe, solle sich melden.

Erfurt. Nach dem brutalen Überfall vor einer Woche Freitagmorgen in einer Wohnung am Erfurter Herrenberg hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Das Landeskriminalamt hat am Freitag einen Aufruf mit der Bitte veröffentlicht, sich bei der Polizei zu melden, wenn im Bereich der Dornheimstraße und im Wohngebiet Herrenberg in der Zeit zwischen 4 Uhr und 5 Uhr verdächtige Personen, Gruppen oder Fahrzeuge wahrgenommen wurden. Als Telefonhotline wird folgende Nummer angegeben: 0800 8855110.

Am Morgen des 28. Mai sollen vier bis fünf dunkel gekleidete Personen gewaltsam und zielgerichtet in eine Wohnung eingedrungen sein und beide Bewohner im Schlaf überwältigt und teils schwer verletzt haben. Die Angreifer sollen auf ihrer Kleidung den Schriftzug Polizei getragen haben und nach dem Überfall zu Fuß geflüchtet sein.

Die beiden Opfer sollen zwei bekannte Rechtsextreme sein. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ein politisches Motiv sei nicht ausgeschlossen, heißt es.

Innenminister Georg Maier (SPD) hatte nach dem Überfall und einem am gleichen Morgen verübten Brandanschlag auf eine von der rechten Szene genutzte Gaststätte in Kloster Veßra (Kreis Hildburghausen) von einer neuen Eskalationsstufe gesprochen. Am Tag vor dem überfall hatte sich der Innenausschuss des Landtags unter anderem mit einer Serie von Brandanschlägen auf Objekte der rechtsextremen Szene in Thüringen beschäftigt.