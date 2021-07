Polizei durchsucht Wohnungen von Betrügern in Erfurt und Ichtershausen

Erfurt/Ichtershausen. Wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Betrug sind die Wohnungen eines Paares aus Thüringen durchsucht worden. So sollen sie Geld von der Deutschen Bahn ergaunert haben.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen ein beschuldigtes Pärchen aus Thüringen hat die Bundespolizei am frühen Mittwochmorgen zwei Durchsuchungsbeschlüsse in Erfurt und Ichtershausen vollstreckt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Erfurt werde gegen beide wegen betrügerischer Delikte ermittelt, so die Polizei.

Die Tatverdächtigen sollen demnach Bahnfahrkarten gefälscht und für diese dann in unterschiedlichen Reisezentren der Deutsche Bahn AG Rückerstattungen beantragt haben. Der Gesamtschaden aus den bisher bekannt Taten belaufe sich auf einen hohen dreistelligen Betrag.

Im Zuge der Durchsuchungen seien die Beschuldigten angetroffen und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden, hieß es. Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen sich nun strafrechtlich wegen gewerbsmäßigen Betruges verantworten.

