Polizei ermittelt nach AfD-Demo in Erfurt wegen Übergriff auf Reporter

Am Rande der AfD-Demo am Samstag in Erfurt wurde ein Reporter unserer Redaktion körperlich angegriffen. Die Polizei ermittelt gegen den Demo-Teilnehmer.

Nach einer Kundgebung der AfD in Erfurt ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Übergriffs auf einen Journalisten dieser Redaktion. Es sei ein Verfahren wegen versuchter Körperverletzung gegen einen Teilnehmer der AfD-Veranstaltung am Samstag eingeleitet worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Ein Journalist der Funke Mediengruppe, der über die Kundgebung berichten wollte, sei attackiert, aber nicht verletzt worden. Dies habe ein Security-Dienst seiner Mediengruppe verhindert, der ihn zu seinem Schutz begleitet habe.

Zum Glück haben wir heute meinen Kollegen @FKlaus_01 mit Security auf die AfD-Demo in Erfurt geschickt. Ihm ist nichts passiert. Traurig, dass sich die Vorsichtsmaßnahme als notwendig herausgestellt hat. Bildquelle: @mdr_th #ef2904 pic.twitter.com/BmoDmduR7n — Jan Hollitzer (@JanHollitzer) April 29, 2023

An der AfD-Kundgebung mit der Co-Parteivorsitzenden Alice Weidel und dem Thüringer Landeschef Björn Höcke hatten laut Polizei etwa 1100 Menschen teilgenommen. Rund 800 Menschen hatten laut Polizei gegen die Kundgebung demonstriert. Der Thüringer AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Fernsehteam filme Gerangel

Ein Bericht eines MDR-Fernsehteams zeigte ein Gerangel zwischen einem Teilnehmer und dem Security-Dienst. Die Polizei hatte nach Ende der Veranstaltung zunächst nur von einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Versammlungsteilnehmern und einem Pressevertreter berichtet. Eine strafrechtliche Relevanz sei zunächst nicht erkannt worden, hieß es von der Polizei.

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz: Bis zu 700 Menschen laufen vom Hauptbahnhof zum Mainzerhofplatz. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender). Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Bei der Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz waren bis zu 700 Menschen. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender). Foto: Fabian Klaus

Verschiedene Thüringer Politiker, darunter Innenminister Georg Maier (SPD), bekundeten ihre Solidarität mit dem Reporter. «Angriffe auf Journalisten sind Angriffe auf die Demokratie», twitterte Maier. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) forderte einen besseren Schutz von Journalisten.

Hunderte Menschen demonstrieren in Erfurt gegen Höcke und Weidel

Liveticker zum Demogeschehen in Erfurt: Polizei zieht Fazit +++ Gegendemo zum Hauptbahnhof zurückgekehrt