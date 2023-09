Schwerwiegende Vorwürfe stecken hinter einem Polizeieinsatz dieser Tage an der Regelschule Ranis.

Polizei ermittelt wegen einer Chatgruppe an der Regelschule Ranis

Ranis. Zu einem Einsatz an der Regelschule Ranis ist die Polizei ausgerückt. Grund dafür waren eine Schüler-Chatgruppe – und ein schwerwiegender Verdacht.

Volksverhetzung und Bedrohung wirft die Polizei mehreren Schülern der Regelschule Ranis vor. Wie erste am Freitag bekannt wurde, hatte es bereits am Dienstag einen Polizeieinsatz an der Schule gegeben. Grund dafür war laut einer Mitteilung die Information, dass die betroffenen Schüler „eine Chatgruppe mit mutmaßlich strafrechtlich relevanten Inhalten unterhielten“.

Als Geschädigte nennt die Polizeimeldung ein 13-jähriges Mädchen. Bei dem Einsatz an der Schule seien Befragungen und Ermittlungen durchgeführt und Handys sichergestellt worden. Diese werden nun ausgewertet. Weitere Angaben zu dem Geschehen möchte die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ momentan nicht machen. Die Ermittlungen dauern an.

