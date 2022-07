Bei Verkehrskontrollen haben die Nordhäuser Polizisten an diesem Wochenende mehrere Übeltäter ertappt. (Symbolbild)

Polizei erwischt auf den Straßen in Nordhausen drei betrunkene und berauschte Männer

Nordhausen. Aufmerksame Ordnungshüter ziehen auch an diesem Wochenende wieder unbelehrbare Zweiradfahrer aus dem Verkehr.

Mit seiner Simson S 51 befuhr ein 16-Jähriger am Freitag die Bahnhofstraße in Nordhausen. Polizisten stoppten den Jugendlichen. Bei ihrer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann Alkohol getrunken hatte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille, berichtet die Nordhäuser Polizei am Sonntag. Der Jugendliche musste daraufhin zur Blutentnahme ins Südharz-Klinikum. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Ein E-Scooter-Fahrer fiel der Polizei in der Nacht zum Sonnabend gegen 1 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen auf. Die Beamten kontrollierten den Mann. Sie nahmen bei dem 32-Jährigen auch einen Drogentest vor. Der fiel positiv aus. Deshalb musste der Mann zur Blutentnahme und hat eine entsprechende Anzeige erhalten.

Ein 47-jähriger Mann befuhr am Samstagabend mit seinem Fahrrad den Pferdemarkt in Nordhausen. Als Polizeibeamte ihn kontrollierten, stellte sich heraus, dass der Radfahrer offenbar zu viel Alkohol getrunken hatte, schildert die Polizei. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizisten begleiteten den Mann zur Blutentnahme und leiteten ein Strafverfahren ein.