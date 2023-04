Polizei erwischt in Greiz Autofahrer mit 2,5 Promille und ohne Fahrerlaubnis

Greiz. Bei einer Kontrolle ist der Polizei in Greiz ein Autofahrer mit 2,5 Promille, dafür aber ohne Fahrerlaubnis ins Netz gegangen.

2,53 Promille zeigte das Messgerät am Montag, gegen 23 Uhr, bei einem 39-jährigen VW Fahrer in Greiz an. Er war in der Oßwaldstraße in eine Verkehrskontrolle geraten, und konnte auch keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Er durfte nicht mehr weiterfahren, der Autoschlüssel wurde sichergestellt. Zudem wurde ihm Blut abgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.