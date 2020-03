An drei Tagen in Folge sind in Nordhausen Container aufgebrochen worden. Die Polizei ermittelt.

Polizei erwischt in Nordhausen einen Einbrecher auf frischer Tat

Drei Container-Aufbrüche an drei Tagen. Nordhausen hat eine Serie. Und seit Donnerstagabend hat die Polizei auch einen Tatverdächtigen. Es bleibt aber noch die Frage: Ist der Mann ein Serientäter?

Es war kurz vor 22 Uhr. Die Polizisten kamen genau zur richtigen Zeit. Auf frischer Tat erwischten sie einen 34-Jährigen, wie er sich gerade an einem Container im Uthleber Weg zu schaffen machte. Er wollte ihn aufbrechen. Die Gesetzeshüter schnappten ihn sich und nahmen ihn vorläufig fest.

Schon in der Nacht zum Mittwoch war der Container eines Baumarktes in der Halleschen Straße mit Gewalt geöffnet worden. Und im Uthleber Weg waren in der Nacht zum Donnerstag gleich vier Container aufgebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen ist in beiden Fällen nichts geklaut worden. Offensichtlich fand der Einbrecher nichts, was er gebrauchen oder erhofft hatte. Ob der 34-jährige Nordhäuser, den die Polizei am Donnerstagabend ertappte, auch für die zwei Taten in den beiden Nächten zuvor verantwortlich ist, muss jetzt erst im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden.