Eine Haltekelle der Polizei (Symbolbild) – am Samstagabend war sie in der Nordhäuser Grimmelallee gleich mehrmals im Einsatz.

Polizei erwischt in Nordhausen einen per Haftbefehl gesuchten Mann

Nordhausen. Das erlebt die Nordhäuser Polizei auch nicht alle Tage: Ein Autofahrer unter Drogeneinfluss rollt innerhalb von 90 Minuten gleich zweimal in eine Kontrolle. Und das auch noch in derselben Straße.

Die Polizei kontrollierte am Sonnabend – gegen 21.45 Uhr – in der Grimmelallee ein Fahrzeug, in dem zwei Personen saßen. Beim 51-jährigen Fahrer verlief ein Drogenvortest positiv. Deshalb veranlassten die Beamten eine Blutentnahme im Südharz-Klinikum, berichtet die Polizei.

Der 46-jährige Beifahrer wies sich zunächst mit einem Dokument aus, das nicht ihm gehörte. Der Schwindel flog aber schnell auf, weil sich die Polizisten nicht täuschen ließen. Zudem stellten die Gesetzeshüter fest, dass gegen den Beifahrer zwei offene Haftbefehle vorlagen. Sie durchsuchten ihn, fanden dabei Betäubungsmittel im mittleren zweistelligen Grammbereich. Der Mann habe „Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen“ geleistet, heißt es im Bericht der Nordhäuser Landespolizeiinspektion. Die Beamten haben ihn in eine Strafvollzugsanstalt gebracht.

Doch damit war das Kapitel noch nicht beendet. Gegen 23.15 Uhr erblickten die Polizisten das 90 Minuten zuvor kontrollierte Auto erneut – in der Grimmelallee fahrend. Wieder saß der 51-Jährige am Steuer. Nach der Blutentnahme im Krankenhaus stellten die Polizisten dieses Mal den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher.