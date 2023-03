Polizei erwischt unbelehrbaren Fahrer auf Kokain gleich zweimal auf Autobahn

Die Beamten der Autobahnpolizei staunten nicht schlecht, als sie einen Transporterfahrer kurz nach einem positiven Drogentest erneut auf der Straße entdeckten.

Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr fiel aufmerksamen Beamten der Autobahnpolizei auf der A 9 kurz vor Eisenberg in Fahrtrichtung München ein Kleintransporter auf. Dieser wurde kurz darauf an der Anschlussstelle Eisenberg angehalten und kontrolliert.

Ein Drogenvortest beim Fahrer schlug positiv auf Kokain an. Entsprechend wurde er zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Danach wurde der junge Mann wieder entlassen. Dabei wurde ihm unmissverständlich die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt.

Polizei stellt beim 2. Mal den Autoschlüssel sicher

Gut eine halbe Stunde später trauten die Beamten ihren Augen nicht. Der gleiche Transporter war mit dem gleichen und offenbar unbelehrbaren Fahrer wieder unterwegs auf der A 9 in Fahrtrichtung München. Umgehend wurde das Fahrzeug angehalten und erneut einer Kontrolle unterzogen.

Wieder schlug der Drogenvortest positiv auf Kokain an. Wieder wurde mit dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Da das Vertrauen der Beamten in die Einsicht des Fahrers nun nicht mehr gegeben war, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um die Weiterfahrt wirksam zu unterbinden.

