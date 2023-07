Polizei fasst Autodieb in Gera

Gera. In Gera hat ein 25-Jähriger ein Auto gestohlen. Weit ist er jedoch nicht gekommen.

Am Montagabend ist ein 25-jähriger Fahrzeugdieb in Gera festgenommen worden. Wie die Polizei informierte, hat der 25-Jährige einen Audi an einer Tankstelle in der Siemensstraße gestohlen, während sich der Besitzer in der Tankstelle befand.

Ein Polizeibeamter vor Ort bemerkte das Geschehen und leiteten unverzüglich Fahndungsmaßnahmen ein. Es gelang der sächsischen Autobahnpolizei kurze Zeit später den Audi samt Fahrer auf der A4 im Bereich Glauchau-Ost zu stellen und vorläufig festzunehmen.

Am Dienstag sei die Haftvorführung des 25-jährigen, polizeibekannten Mannes geplant.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.