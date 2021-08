Polizei findet bei Erfurt Hanfplantage an Rastplatz von A71

Erfurt. Mit viel Aufwand haben bisher Unbekannte mitten an der A71 bei Erfurt eine Hanfplantage betrieben. Jetzt hat die Polizei abgeerntet.

Die Polizei hat an der A71 bei Erfurt eine Hanfplantage entdeckt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, sei sie von der Autobahnmeisterei darüber informiert worden, dass sich am Parkplatz Erfurter Becken die illegale Hanfplantage befindet. Die Polizei habe 18, teils mannshohe, Hanfpflanzen gefunden.

Unbekannte hatten offensichtlich Zeit und Mühe investiert und auf einer Lichtung, direkt an der Autobahn unterschiedliche Sorten gezüchtet. Im Rückhaltebecken fanden die Beamten eine Tauchpumpe samt Schlauch, so dass die Bewässerung der Pflanzen gewährleistet war.

Wenn der Hobbygärtner nun zu seinem Versteck kommt wird die Ernüchterung groß sein, denn die Pflanzen wurden geerntet und zur Erfurter Kriminalpolizei gebracht.

