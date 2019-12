Erfurt. Die Polizei in Erfurt hat bei Personenkontrollen Drogen, Falschgeld und illegale Pyrotechnik gefunden. Zudem wurde ein per Haftbefehl gesuchter Mann der Justiz übergeben.

Polizei findet bei Personenkontrollen Drogen, Falschgeld und fünf Kilo illegale Pyrotechnik

Am frühen Samstagmorgen beobachteten in Erfurt Polizisten wie zwei Männer Möbelteile in der Grubenstraße transportierten. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass die Möbelteile zu einem geschenkten Tisch gehörten. Die beiden wollten diesen in eine Wohnung tragen.

Wie die Polizei mitteilt, lagen gegen einen der beiden Männer gleich zwei offene Haftbefehle vorlagen. Da der 37-Jährige den vierstelligen Bereich nicht zahlen konnte, wurde er anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wurden bei einer weiteren Untersuchung Drogen in der Unterwäsche des 37-Jährigen gefunden.

Neben der angetretenen Haftstrafe wartet auf den 37-Jährigen nun noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Fünf Kilo illegale Pyrotechnik

Bereits am Sonntagabend kontrollierte die Polizei in Erfurt auf dem frei zugänglichen Gelände einer Schule in der Krämpfervorstadt insgesamt fünf Personen. Wegen des charakteristischen Duftes von Marihuana fiel vor allem ein 22-Jähriger der Polizei auf. Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Polizisten in dem Rucksack des Mannes neben einem Joint und diversen Konsum-Utensilien insgesamt sechs gefälschte 50-Euro-Scheine.

Außerdem hatte der 22-Jährige insgesamt 72 in Deutschland verbotene sogenannte Polenböller im Rucksack. Des weiteren fanden die Polizisten 106 selbst hergestellte Böller und 14 selbst hergestellte Böller-Batterien. Das sind insgesamt rund fünf Kilogramm illegale Pyrotechnik, die der 22-Jährige mit sich hatte.

Der Mann muss hat nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Sprengsstoff-Gesetzes sowie wegen Geldfälschung zu verantworten.