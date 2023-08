Polizei findet Faustdolch bei 19-Jährigem in Nordhausen

Nordhausen. Im Zuge einer Kontrolle am Nordhäuser Bahnhof fanden Polizeibeamte ein verbotenes Messer.

Ein 19-Jähriger wurde am Montagvormittag am Bahnhof in Nordhausen von der Polizei kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, fand diese einen Faustdolch, welchen der junge Mann an einer Kette bei sich trug.

Eine plausible Erklärung, warum er das Messer bei sich hatte, konnte er den Polizeibeamten nicht geben. Das Messer wurde durch die Bundespolizeistreife sichergestellt.

Auf ihn wartet nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

