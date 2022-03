Polizei findet geschleuste Männer auf Autobahnparkplatz im Landkreis Nordhausen

Nordhausen. Vier Männer hatten sich auf der Ladefläche eines Sattelschleppers versteckt. Bei einer Pause hörte der Fahrer auffällige Geräusche.

Die Polizei hat am Freitag vier Menschen auf der Ladefläche eines Sattelschleppers gefunden. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, steuerte ein Lkw-Fahrer an der A38 den Parkplatz Galgenberg an, um dort eine Pause einzulegen. Beim Gang um seinen Lkw bemerkte der Fahrer auffällige Geräusche auf der Ladefläche des Sattelschleppers. Er informierte die Polizei.

Die Autobahnpolizeiinspektion stellte fest, dass sich auf der Ladefläche vier Menschen versteckt hatten. Ein anfänglicher Verdacht gegen den Fahrer erhärtete sich im Zuge der polizeilichen Maßnahmen nicht, er konnte die Dienststelle wieder verlassen.

Bei den offensichtlich geschleusten Männern handelt es sich um einen 28-jähriger Mann aus Pakistan und um drei Männer aus Afghanistan im Alten von 18,20 und 21 Jahren.

Die Bundespolizei vernahm die vier Männer, vor allem um wichtige Erkenntnisse zu ihrer Route, den gezahlten Geldbeträgen, involvierten Schleusern und dem eigentlichen Ziel ihrer Reise zu gewinnen. Dabei erhärtete sich der Verdacht, dass die Personen die letzte Etappe in Rumänien vor etwa einem Tag begonnen haben, indem sie unentdeckt auf den Sattelschlepper gebracht wurden.

Die Männer wurden in die Landeserstaufnahmeeinrichtung nach Suhl gebracht, wo die weiteren aufenthaltsrechtlichen Belange geklärt werden.